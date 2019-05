Sie wollte noch die Schlacht sehen "Game of Thrones"-Stars erfüllen 88-Jähriger letzten Wunsch

Claire Walton, eine 88-jährige Amerikanerin in Hospizpflege, hatte vor ihrem Tod einen letzten Wunsch. Sie wollte noch die dritte Folge der letzten Staffel von "Game of Thrones" sehen und die alles entscheidende Schlacht im Norden miterleben. Außerdem hätte sie es geliebt, noch einen der Stars aus der Serie zu treffen. Zwar konnten die Pflegekräfte der gemeinnützigen Organisation "HopeHealth" ihr diesen letzten Wunsch nicht ganz erfüllen - sie kamen aber sehr nahe. Das berichtet die lokale Tageszeitung "The Providence Journal".