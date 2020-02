Ex-GNTM-Model Theresia: "Das ist etwas ganz, ganz Schlimmes"

Nach einer längeren Diskussion soll der Security die 27-Jährige am Arm gepackt und nach draußen gezogen haben. Für Theresia ging es in dem Moment offenbar auf einmal nicht mehr darum, auf die Toilette zu gehen, sondern ums Prinzip. Und um den Kampf gegen Herabsetzung von Trans-Menschen: "Es gibt auch in meinem Freundeskreis so viele Menschen, die transsexuell sind, die sich täglich mit solchen Situationen auseinandersetzen müssen und dermaßen denunziert werden, herabgesetzt werden – das ist etwas ganz, ganz Schlimmes."