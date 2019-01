Die laut Bundespolizei geistig verwirrte Frau wollte sich am Montagnachmittag in einer S4 in Richtung Geltendorf eine Zigarette anzünden, als sie ein bislang unbekannter Mann auf das Rauchverbot aufmerksam machte. Es folgte zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen beiden - plötzlich eskalierte die Situation.