München - Der TSV 1860 hat nach AZ-Informationen fristgerecht die Lizenzunterlagen für eine Teilnahme an der Zweiten respektive Dritten Liga in der kommenden Saison eingereicht. Als Spielort gaben die Löwen wenig überraschend das Grünwalder Stadion an. Der Bescheid wird laut dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Laufe des Aprils an die Vereine ergehen.