"Sie wird mich dafür hassen" Mel B behauptet: Sie hatte einen One-Night-Stand mit Geri Halliwell

Sängerin Mel B (43) könnte mit Spice Girl Geri Halliwell (46) Ärger bekommen. Denn Melanie Brown, so ihr bürgerlicher Name, hat in der Sendung "Life Stories" gegenüber Moderator Piers Morgan (53) behauptet, dass sie einen One-Night-Stand mit ihrer Bandkollegin hatte. "Sie wird mich dafür hassen", sagte Brown laut der britischen "Sun", nachdem sie die Bombe platzen ließ. "Aber es ist eine Tatsache. Es ist einfach passiert und wir haben nur gekichert und das war es", so die 43-Jährige weiter.