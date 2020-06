Sie will zu ihm stehen Iggy Azalea verkündet überraschend: "Ich habe einen Sohn"

Die australische Musikerin Iggy Azalea (30, "Fancy"), ihr bürgerlicher Name lautet Amethyst Kelly, hat überraschend verkündet, dass sie bereits Mutter ist. "Ich habe einen Sohn", schreibt sie am Mittwoch in einer Instagram Story. "Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich immer ängstlich sein werde, eine derart große Neuigkeit mit der Welt zu teilen."