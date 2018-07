Sie will ein Kind adoptieren Wird Lindsay Lohan bald Mama?

Sie will Kinder retten

Die Schauspielerin will ihren Kinderwunsch ohne Mann verwirklichen und plant britischen Medienberichten zufolge eine Adoption. Dieser Wunsch sei in ihr aufgekeimt, nachdem sie in der Türkei ein syrisches Flüchtlingslager besucht habe. Dabei habe sie realisiert, "wie sehr ich Kinder liebe". Sie wolle Kinder retten und hat konkrete Vorstellungen für ihre eigene Familie: "Ich würde gerne zwei oder vielleicht vier Kinder haben", so Lohan.