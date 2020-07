Sie will anderen helfen Tamar Braxton spricht erstmals über ihren Suizidversuch

Einsatz für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Sie beschreibt, was sie an den dramatischen Wendepunkt in ihrem Leben gebracht hat. Psychische Krankheiten seien Realität. "Es muss normal werden, diese anzuerkennen und wir müssen aufhören, sie mit Scham und Erniedrigung in Verbindung zu bringen. Der Schmerz, den ich in den letzten elf Jahren erlebt habe, hat langsam meinen Geist und meine Psyche aufgefressen", klagt Braxton.