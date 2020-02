Und sonst so? Elena Miras erzählt noch mal, dass sie Probleme mit dem Jugendamt hatte, jetzt aber wieder alles okay ist. Man sieht in einer - erstaunlich langen - Maz Sonja Kirchberger, die gemeinsam mit Jahrhundert-Playmate Gitta Sachs (55) oder Ex- Dschungelkönig Maren Gilzer (60) kocht. Oder Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Marco Cerullo (31), der zugibt, einiges über sich im Camp gelernt zu haben - vor allem über seine sensible Seite.