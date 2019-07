Sie weint vor Glück Alex Rodriguez gratuliert seiner J.Lo zum 50. Geburtstag

Was für eine romantische Art und Weise, um seiner Liebsten zum Geburtstag zu gratulieren! Zum Fünfzigsten seiner Verlobten Jennifer Lopez (50, "On The 6") hat sich Alex Rodriguez (43) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf Instagram postete der ehemalige Baseballspieler einen circa eineinhalb Minuten langen Clip, in dem er der Sängerin "Happy Birthday" wünscht: "Hi Baby-Girl. Ich möchte dir einfach alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich kann es einfach nicht glauben, Baby-Girl."