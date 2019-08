Sie wehrt sich gegen Body Shaming Camila Cabello: Cellulite und Fett sind "wunderschön"

Es sei keine bewusste Entscheidung gewesen, in den sozialen Medien Dinge nicht anzuschauen, die ihre Gefühle verletzen könnten, erklärt die 22-Jährige. "Für eine Sekunde" habe sie das aber vergessen. Zufällig habe sie eine Schlagzeile gelesen, in der es hieß, sie sei Opfer von Body Shaming geworden, so die Sängerin. Anfangs sei sie "super verunsichert" gewesen, als sie sich vorstellte, wie diese Fotos von ihr aussehen müssen: "Meine Cellulite! Oh nein! Ich habe meinen Bauch nicht eingezogen", schrieb sie.