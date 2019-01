Sie waren beste Freundinnen Barbara Engel weint um Angela Wepper

Die besten Freundinnen hatten 1979 ihre Männer Fritz Wepper und Bernd Herzsprung (76) in einer Doppelhochzeitszeremonie geehelicht. Während die Ehen nicht immer einfach waren, und im Falle von Herzsprung und Engel 2008 auch zerbrach, festigte sich die Freundschaft zwischen den Frauen noch weiter. "Im Grund haben damals Angela und ich geheiratet. Wir waren in guten und in schlechten Zeiten füreinander da. Wir haben uns durch alle Krisen begleitet", so Engel.