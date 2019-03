Sie waren befreundet Mike Tyson vertraute Michael Jackson nicht

Beide waren in den 80er- und 90er-Jahren weltweite Superstars, und beide kannten sich auch privat gut: Michael Jackson (1958-2009) und Mike Tyson (53). Der King of Pop und der ehemalige Box-Weltmeister waren eng befreundet. Doch jetzt überrascht der Schwergewichtler in einem Podcast-Interview mit Michael Rapaport (48) mit einer Aussage: "Ich liebe Michael. Aber ich hätte niemals erlaubt, dass er mit meinen Kindern rumhängt."