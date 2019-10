Pleiskirchen - Tragisches Ende einer tierischen Flucht - bei Pleiskirchen sind am Sonntagmorgen zwei Esel nach Autounfällen gestorben. "Die Tiere standen bei Pleiskirchen plötzlich auf der Straße, so dass ein Fahrer nicht mehr bremsen konnte", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Esel zudem gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die Tiere starben den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Fahrer und die Fahrerin der beiden Wagen überstanden die Kollision unverletzt.