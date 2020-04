Sie war schon mal Kommissarin Hannelore Elsner im "Tatort": Zurück zum Anfang

Elsner ermittelte bereits in zwei früheren "Tatort"-Folgen als Kriminalhauptkommissarin Lea Sommer: Der "Tatort: Gefährliche Übertragung" wurde am 31. März 1997 im Ersten ausgestrahlt, der "Tatort: Alptraum" am 4. Mai 1997. Beide Filme spielten in Hamburg. Es handelte sich dabei aber um sogenannte Langfolgen der Krimiserie "Die Kommissarin" (Das Erste), die wie der neue "Tatort" ebenfalls in Frankfurt am Main spielte und in der Elsner von 1994 bis 2006 die Titelrolle verkörperte.