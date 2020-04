Sie war Pussy Galore in "Goldfinger" Bond-Girl Honor Blackman ist tot

Schon vor Bond bekannt

In "Goldfinger" (1964) spielte Blackman die Pilotin Pussy Galore, die gemeinsam mit dem Bösewicht Auric Goldfinger (Gert Fröbe) Fort Knox ausrauben will und dabei James Bond (Sean Connery) zunächst in seine Schranken weißt, bevor wie am Ende aber dann doch auf seine Seite überläuft. Ihr Name sorgte damals für einen Skandal. "Goldfinger" gilt nicht nur als einer der besten Filme der Reihe, sondern war auch ziemlich erfolgreich (918 Mio. US-Dollar).