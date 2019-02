Sie war die blonde Marilyn Munster "The Munsters"-Star Beverley Owen im Alter von 81 Jahren gestorben

In den ersten 13 Folgen der TV-Serie "The Munsters" (1964-1966) spielte sie die hübsche Blondine Marilyn Munster. Jetzt ist US-Schauspielerin Beverley Owen im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie erlag bereits am vergangenen Donnerstag ihrem Krebsleiden, wie ihre Tochter Polly Stone dem US-Portal "TMZ" bestätigte. Sie starb in ihrem Haus in Vermont, Familie und Freunde sollen bei ihr gewesen sein.