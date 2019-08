Sie war das "Gewissen Amerikas" Toni Morrison: Literaturnobelpreisträgerin stirbt mit 88 Jahren

Die Welt der Literatur trauert um eine der ganz Großen: Toni Morrison ist tot. Am Montagabend soll die amerikanische Autorin und Nobelpreisträgerin im Montefiore Medical Center in New York gestorben sein. Das berichtet unter anderem "tagesschau.de" und beruft sich auf Morrisons Verlag Alfred A. Knopf. Demnach sei die Schriftstellerin "friedlich verstorben". Sie wurde 88 Jahre alt.