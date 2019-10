Sie war acht Jahre in Keller gefangen Natascha Kampusch: Internet-Mobber wünschen ihr den Tod

Über acht Jahre dauerte das Martyrium von Natascha Kampusch (31) an, eingesperrt im Keller ihres Entführers. Heute, rund 13 Jahre nachdem sie sich selbst aus der Gefangenschaft befreien konnte, wird die inzwischen 31-Jährige auf gänzlich andere Weise gepeinigt. Nicht das Leben in völliger Isolation ist es, durch das ihr Leid widerfährt, sondern jenes in der Öffentlichkeit. Schuld daran ist teils menschenverachtender Hass, der ihr im Netz entgegenschlägt, wie Kampusch im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verrät.