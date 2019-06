Sie war 46 Jahre alt Die Berliner Soulsängerin Astrid North ist gestorben

Die Soulsängerin Astrid North ist am Dienstag im Alter von 46 Jahren in Berlin gestorben. Das erfuhr der "rbb" aus dem persönlichen Umfeld der Musikerin. Sie hinterlässt zwei Kinder. Mit ihrer Band Cultured Pearls war North besonders in den 1990er Jahren erfolgreich. Mit Songs wie "Tic Toc" und "Kissing The Sheets" landete die Gruppe Radio- und Charthits. Insgesamt veröffentlichte Cultured Pearls fünf Studioalben, angefangen mit "Sing Dela Sing" im Jahr 1996.