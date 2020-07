Seit 2010 spielt Ania Niedieck in der RTL-Soap "Alles was zählt" die Rolle der Isabelle Reichenbach. Mit ihrer Figur erlebte sie in der Serie einige Aufs und Abs. Aber auch im wahren Leben hat die Schauspielerin harte Schicksalsschläge erlitten und spricht jetzt erstmals über ihre sechs Fehlgeburten.