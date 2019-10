Sie wäre 100 Jahre alt geworden Beate Uhse: Kunstflug-Pilotin und Erotikshop-Pionierin

Beate Uhse (1919-2001) war eine Pionierin in vielen Bereichen. Am meisten verbunden ist ihr Name aber wohl mit dem Verkauf und Versand von Erotik-Artikeln. Als Beate Köstlin kam die Unternehmerin am 25. Oktober 1919 in Wargenau bei Cranz in Ostpreußen zur Welt. Sie und ihre beiden Geschwister wuchsen auf einem Gutshof in liberalen Verhältnissen auf. Ihre Mutter war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland. Am heutigen Freitag wäre Beate Uhse 100 Jahre alt geworden.