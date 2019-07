Sie verrät ihr Abnehm-Geheimnis Zehn Kilo abgenommen: Darauf schwört Sängerin Ciara

Unabdingbar für einen gesunden und fitten Körper ist die Ernährung. "Es ist unglaublich, wie du den ganzen Tag lang trainieren kannst, aber wenn du dich nicht richtig ernährst, wirst du nicht die Ergebnisse sehen, die du willst", schildert Ciara in dem Interview. Deshalb isst sie fünf kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Neben den regelmäßigen Mahlzeiten setzt die zweifache Mutter auf Wasser - und zwar in rauen Mengen. Nach eigenen Angaben trinkt sie "eineinhalb Gallonen jeden Tag" - was umgerechnet stolze fünfeinhalb Liter ergibt.