Sie verrät Details zum großen Tag Wolke Hegenbarth: "Es wird eine große indische Hochzeit"

Eine besonders schöne Nachricht in dieser Zeit ist die von Ihrer Hochzeit. Wie werden Sie feiern?

Hegenbarth: Es wird eine große indische Hochzeit - My Big Fat Bollywood Wedding. Oliver ist Halb-Inder und hat eine große Familie. Da kommen schnell 400 Gäste zusammen. Wir waren auch schon gemeinsam auf einer mehrtägigen indischen Hochzeit. Sie sind genauso, wie ich es mag: bunt, laut, verrückt, chaotisch, viele Menschen und dabei wunderschön. So möchte ich am liebsten auch feiern.