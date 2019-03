Sie verlieren keine Zeit "Bachelor"-Paar Andrej Mangold und Jennifer Lange ziehen zusammen

Sie richten sich gemeinsam ein

Zwar gehe Lange "mit einem weinenden Auge aus Bremen weg", wie sie der "Bild"-Zeitung verriet, sie scheint es sich in ihrer neuen Heimat Bonn jedoch durchaus gemütlich zu machen. Sowohl in ihrer als auch in der Instagram-Story von Mangold tauchen immer wieder Bilder auf, die die beiden beim Möbel aufbauen zeigen. Ihre offenbar neuesten Errungenschaften: ein weißes Sideboard und ein hell beleuchteter, weißer Schminktisch.