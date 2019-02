Sie verkündet es mit einem witzigen Bild Große Vorfreude: Mirjam Weichselbraun erwartet ihr zweites Kind

Weichselbraun schreib zu einem Bild von einem Brettspiel: "Endlich haben unsere Spieleabende wieder einen Sinn. 'Mensch ärgere dich nicht' macht zu viert einfach mehr Spaß. Wir freuen uns riesig dass wir in diesem Jahr eine/n vierte/n Spieler/in in unserer Familie begrüßen werden", verkündete die Blondine voller Vorfreude. Tochter Maja ist gerade sechs Jahre alt und wird also bald eine große Schwester sein. Seit 2013 ist Mirjam mit Ben Mawson zusammen, der unter anderem Lana del Ray unter Vertrag hat. Die Familie lebt in London.