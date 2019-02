Eher am Rande wird ein absurd peinliches Detail ans Licht kommen: Bei einer Drogenfahrt von Berlin nach München entwischte ein Kurier (66), der zehn Kilo Marihuana an Bord gehabt haben soll, unmittelbar vor dem Zugriff der Polizei. Der Mann fuhr am 6. März 2017, nachdem er fast 600 Kilometer von der Polizei verfolgt worden war, in der Rablstraße in München in eine Tiefgarage.