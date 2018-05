Training in Frankreich

Mitgenommen nach Cannes hatte Meier nicht nur ihren Partner Klemens Hallmann, mit dem sie auf dem roten Teppich posierte. Auch ihr "Let's Dance"-Partner Sergiu Luca ist in Cannes, wie auf Instagram zu sehen ist. Schließlich müssen die beiden trainieren: Am Freitag steht die nächste Runde der RTL-Show an.