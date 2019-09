Wie die "Passauer Neue Presse" berichtet, war Trost in der Südsee unterwegs, um dort für den Dokumentarfilm "Ama'ara – The Song of the Whales" Walgeräusche aufzunehmen. Es sollte eine meditative Dokumentation über das magische "Singen" der Tiere werden. Wie auf der Seite des Projekts steht, reiste die Protagonistin dafür nach Hawaii und Tonga, um dort Buckelwale zu erleben.