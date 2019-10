Sie sucht den Fahrer Nach Tod ihres Cousins: Nicole Scherzinger bittet Fans um Hilfe

Mit einer emotionalen Bitte wendet sich Nicole Scherzinger (41, "Vaiana") auf Instagram an ihre Fans. Die Sängerin postete ein Bild ihres Cousins John, der am vergangenen Samstag bei einem Unfall in Fort Lauderdale ums Leben gekommen ist. Scherzinger schreibt, dass ihr Cousin angefahren worden sei, der Fahrer des Unfallwagens ihn jedoch einfach liegen gelassen und Fahrerflucht begangen habe.