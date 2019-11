Münchner Studentin gewinnt "The Voice of Germany"

Claudia erhielt für alle drei Auftritte Standing Ovations. Die Zuschauer wählten die 19-Jährige Musikwissenschaft-Studentin aus München am Ende mit 46,39 Prozent der Stimmen zu "The Voice of Germany". Die Künstlerin war bereits mit vier Jahren von ihrer Mutter an einer indonesischen Musikschule angemeldet worden. 2018 zog sie nach Deutschland, um hier Musikwissenschaft zu studieren.