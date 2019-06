Hamilton, der in all dem Trubel den 78. Formel-1-Triumph seiner Laufbahn eher verhalten feierte, vertrat eine gegensätzliche Meinung. Glücklich war er dennoch nicht. "Das ist nicht die Art, auf die ich gewinnen wollte. Aber ich nehme den Sieg gerne an", sagte der Mercedes-Pilot, der durch seinen fünften Saisonsieg den Vorsprung in der Fahrerwertung ausbaute.