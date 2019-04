Sie stehen einander bei Nach Uni-Skandal: Candace Cameron Bure unterstützt Lori Loughlin

Auch in schweren Zeiten steht Candace Cameron Bure (42) zu ihrer Kollegin Lori Loughlin (52). Das betonte der "Full House"-Star nun im US-Morgenmagazin "Today". Sie wolle zwar in Bezug auf den Uni-Bestechungsskandal, der in den USA hohe Wellen geschlagen hatte, nicht über Loughlin sprechen, sie versicherte aber, dass sie stets an der Seite ihrer Kollegin stehen wolle.