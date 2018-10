Um die Zinsversprechen zu erfüllen, bedienten sie sich an anderen Konten, schoben Geld hin und her, füllten ein Loch, indem sie ein anderes aufmachten. Wichtig, so die Ermittlungen, war für beide, dass der Schein gewahrt wurde. Um das "Spiel" mit den Kundengeldern hinter den Kulissen und weitab der Legalität aufrechtzuerhalten, setzten die beiden am Ende sogar ihr eigenes, rechtmäßig und unrechtmäßig erworbenes Vermögen ein. Zu retten war dadurch nichts mehr.