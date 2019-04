Sie startet ins Beauty-Business Michelle Pfeiffer hat jetzt eine eigene Parfüm-Linie

Da sie es aber vermisste, entschied Pfeiffer vor neun Jahren, sich eigene Kreationen zu überlegen. "Ich kontaktierte viele Kosmetikfirmen, aber keine sprang an. Also verabschiedete ich mich von der Idee." Vor drei Jahren startete die ehrgeizige Schauspielerin, ermutigt von der aufkommenden Nachhaltigkeitswelle, dann einen neuen Versuch und fragte direkt bei Parfümeuren an - mit Erfolg. Michelle Pfeiffer will mit der Linie ein Zeichen setzen: Die Inhaltsstoffe der Parfüms sollen zu 100 Prozent transparent gemacht werden. Und: "Ich wollte wirklich eine Reihe feiner Düfte entwickeln, bei denen man nicht das Gefühl hat, dass man Qualität für Sicherheit opfern muss."