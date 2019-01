Angela Wepper: War Hirnblutung die Todesursache?

Angela Wepper wurde wegen gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus gebracht, zunächst habe es nicht dramatisch ausgesehen. Doch ihr Gesundheitszustand soll sich plötzlich rapide verschlechtert haben. In der Nacht starb sie an den Folgen einer Hirnblutung.