Sie starb im Alter von 66 Jahren Neil Young: Rührendes Lebewohl an seine verstorbene Ex-Frau Pegi

Darunter schrieb Young noch einen persönlichen Abschied an seine Ex-Frau: "Danke Pegi, dass du eine so wundervolle Mutter für unsere Kinder warst. In ihnen und den vielen Menschen, die du bewegt hast, wirst du weiterleben." Neil und Pegi Young haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Ben und Tochter Amber.