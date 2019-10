Sie starb an einer Überdosis Jody Scheckter: Ex-Formel-1-Star trauert um 21-jährige Tochter

"Wir sind zutiefst erschüttert und völlig am Boden zerstört, den Tod von Ila bekanntgeben zu müssen", beginnt Clare Scheckter, die Ehefrau des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters (1979) Jody Scheckter (69), einen langen und erschütternden Post auf ihrer Instagram-Seite. Ila, die Tochter der beiden, starb demnach mit nur 21 Jahren "am Donnerstagabend zu Hause im Schlaf an einer vermutlich versehentlichen Überdosis".