Sie starb am Sonntagabend Kelly Prestons Familie war bis zu ihrem Tod an ihrer Seite

Kelly Preston (1962-2020), die Ehefrau von John Travolta (66, "Pulp Fiction"), starb am vergangenen Sonntagabend (12. Juli) mit 57 Jahren nach einer Brustkrebserkrankung. Das gab Travolta selbst am Montag bei Instagram bekannt. Im Interview mit der britischen "Daily Mail" hat Prestons jüngerer Bruder Chris Palzis nun über den traurigen Abschied von seiner Schwester gesprochen: "Es ist herzzerreißend. Wir sind gerade von ihrem Sterbebett in Florida zurückgekommen. Wir waren alle zusammen dort", erzählt der 51-Jährige.