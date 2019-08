Sie spürte einen "Vibe" Taylor Swift spricht über ihre Erfahrungen mit Harvey Weinstein

Zu einer ersten Zusammenarbeit der Sängerin und des damaligen Film-Produzenten sei es 2013 gekommen, erinnert sich Swift. Für den Film "One Chance - Einmal im Leben" habe Weinstein Swift über ihr Management gebeten, einen Song beizusteuern. 2014 habe ihr Weinstein dann eine Nebenrolle in dem Sci-Fi-Streifen "Hüter der Erinnerung - The Giver" besorgt. Auch auf der Release-Party ihres Albums "1989" sei Weinstein im selben Jahr zu Gast gewesen, allerdings seien beide nie allein in einem Raum gewesen, so Swift.