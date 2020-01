Ruby O. Fee im Netflix-Film "Polar" an der Seite von Vanessa Hudgens

2019 feierte Ruby O. Fee ihre Rolle in dem Netflix-Film "Polar", in dem sie an der Seite von Vanessa Hudgens (30) und Mads Mikkelsen (53) zu sehen ist. Auf Instagram feierte sie das mit einem Foto mit Krönchen auf dem Kopf und Sekt in der Hand und schrieb dazu: "So happy!!!"

Auch Ruby O. Fees Schauspielkollege Matthias Schweighöfer (37, "Der geilste Tag") schrieb einen Kommentar zu ihrem Feier-Bild: "Großartige Arbeit", schwärmte er auf Englisch. Und weiter hieß es zunächst von ihm: "Love Xx Svene. But Love you the Most". Sie "liebt" Schweighöfer also "am meisten", versehen war das mit zwei Herzchen. Inzwischen lautete der Kommentar von Schweighöfer allerdings - ohne Herzchen - so: "Great Job. Best actress. Love you the most" (Dt.: "Großartige Arbeit. Beste Schauspielerin. Liebe dich am meisten").

Ruby O. Fee plauderte über (Ex-)Freund

Wie sieht es in Sachen Liebe aus? Gibt es einen (Ex-)Freund? In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" vom Februar 2017 sagte sie nur so viel: "Ja, ich bin gerade sehr verliebt! Ich bin mit meinem Freund seit anderthalb Jahren zusammen. Aber mehr möchte ich nicht verraten."

Ruby O. Fee kennt sich in Sachen Mode bestens aus

Begeistern kann Ruby O. Fee nicht nur als Schauspielerin. Auch in Sachen Mode beweist sie, dass sie Stil hat. Ihre Looks sind schlicht, aber angesagt. Bestes Beispiel: ihr langes, schwarzes Kleid bei der langen Oscar-Nacht der Champagnermarke "Moët & Chandon". Ihre Mutter ist von Beruf Modedesignerin.