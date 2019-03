US-Moderatorin und Schauspielerin Rosie O'Donnell (56, "The Flintstones") soll jahrelang von ihrem eigenen Vater sexuell missbraucht worden sein. Über ihre traurige Vergangenheit spricht die heute 56-Jährige nun erstmals in dem Interview-Buch "Ladies Who Punch" von Ramin Setoodeh. Erste Auszüge daraus wurden von "Variety" veröffentlicht. "Es fing sehr früh an", erzählt O'Donnell. "Und als meine Mutter starb, endete es irgendwie auf seltsame Art und Weise, denn plötzlich stand er mit fünf Kindern da, um die er sich kümmern musste."