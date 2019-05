Sie spricht über ihr Single-Leben Jennifer Aniston hat keine Zeit für Dates

Schauspielerin Jennifer Aniston (50, "Marley & Ich") und die Männer, ein Thema das seit Jahren die Klatschspalten füllt. Mit Comedy-Star Tig Notaro (43, "Plötzlich Familie") sprach der Hollywood-Star nun über sein Single-Dasein und das Dating und ziert zudem oben ohne das Cover des Magazins "Harper's Bazaar". Aniston sei sehr zufrieden mit ihrem Körper: "Er fühlt sich besser an als je zuvor", erzählt sie Notaro. Nur ihre Knie machten ihr manchmal zu schaffen: "Ich kann nicht mehr so aufspringen wie bisher", sagt sie, "manchmal will man aufspringen und der Körper sagt einfach: 'Oh nein, das wirst du nicht'."