Bei VIVA quasselte sie mehrere Stunden pro Tag live, führte Interviews mit Stars und wurde so selbst zum Promi. Gülcan Kamps war auf Magazin-Covern, gerngesehener Gast in TV-Shows und bekam sogar ein Angebot für eine eigene Dokusoap. 2007 wurde ihre Hochzeitssendung ausgestrahlt, samt Live-Trauung. Ihr Privatleben mit Ehemann Sebastian Kamps war plötzlich öffentlich und ihrer Partnerschaft konnten Millionen zusehen. Vier Jahre später kam die Ernüchterung, Gülcan bezeichnete die Sendung als "Schnapsidee" und würde heute nicht noch einmal ein Kamerateam so nah an sich ranlassen.