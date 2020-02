Sie spricht über Gewichtsschwankungen Drew Barrymore: "Ich hasste es, mich anzuziehen"

Drew Barrymore (44, "Urlaubsreif") ist es offenbar nicht leicht gefallen, nach ihren Schwangerschaften die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Sie gehe mit ihrem Gewicht "rauf und runter", verriet sie auf Instagram. "Die Achterbahn meines Körpers ist eine herausfordernde, aber schöne Fahrt. Ich habe zwei Kinder." Allein für sie sei sie auf diesem Planeten, schreibt die Schauspielerin: "Es ist ein wahres Wunder, dass ich diese beiden Mädchen haben konnte. Also, was auch immer die Folgen für meinen Körper sein mögen, es ist es wert!" Barrymore hat zusammen mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (41) die beiden Kinder Olive (7) und Frankie (5).