Sie spricht über die Liebe Luna Schweiger: "Ich bin eher ein Beziehungstyp"

Das Studium geht vor

Die 22-Jährige war schon in mehreren Filmen an der Seite ihres berühmten Vaters zu sehen - ihr Filmdebüt gab sie zum Beispiel 2007 in "Keinohrhasen", außerdem hatte sie Auftritte in "Zweiohrküken", "Kokowääh 1 + 2" und "Schutzengel" sowie in mehreren "Tatort"-Krimis.