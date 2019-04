Sie spricht offen auf Instagram Hilaria Baldwin hat Angst vor einer Fehlgeburt

Sie erhält viel Unterstützung

Im ersten Trimester gebe es so viel "Geheimhaltung", was sie sehr ermüdend finde. Ihr sei übel, sie sei müde und ihr Körper verändere sich - und sie müsse so tun, als ob alles in Ordnung sei. Dabei sei es das gar nicht. Ihr ungeborenes Kind habe einen Herzschlag, der allerdings sehr schwach sei und das Baby wachse nur sehr langsam. "Also warten wir - und das ist hart. So viel Ungewissheit." Die Chancen seien "sehr, sehr gering", dass es nicht zu einer Fehlgeburt komme.