Sie spielte Rachel Zane Neue Folgen "Suits": Kleine Anspielung auf Herzogin Meghan

Die Anwaltsserie "Suits" ging in den USA vor wenigen Wochen in ihre neunte und letzte Staffel. In der aktuellen Episode haben die Macher einen kleinen Witz versteckt, mit dem sie die vierte Wand durchbrechen und auf das royale Leben von Herzogin Meghan (38) anspielen. Meghan war jahrelang selbst in der Serie zu sehen, bevor sie im Mai 2018 Prinz Harry (34) geheiratet und sich von der Schauspielerei verabschiedet hat.