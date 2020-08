Sie spielte Arya Stark "Game of Thrones": Maisie Williams ist "glücklich" mit dem Ende

Über diese Entwicklung sagt sie: "Ich war begeistert!" Außerdem findet es die Britin "so schön", sich keine Sorgen mehr um Spoiler machen zu müssen. Denn auf der Straße hätten sie Fans immer über die Erzählstränge der Serie ausgefragt. Als nächstes ist Maisie Williams hierzulande im Kino zu sehen. Der Film "The New Mutants" soll in Deutschland am 10. September 2020 anlaufen. Gedreht wurde das "X-Men"-Spin-off bereits vor drei Jahren, aber der Kinostart immer wieder verschoben, zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie.