Sie spielt wieder eine Schülerin "Riverdale"-Star Lili Reinhart bekommt neue Amazon-Produktion

Die ganze Welt kennt sie als Betty aus der Netflix-Serie "Riverdale". Für Amazon wird Lili Reinhart (22) nun die Rolle einer anderen Schülerin spielen. Reinhart wird in der Coming-of-Age-Romanze "Chemical Hearts" zu sehen sein, die auf dem Roman "Our Chemical Hearts" von Krystal Sutherland basiert. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety". Der Film wird derzeit in New Jersey gedreht.